ЄС розробляє посібник для країн-членів щодо паспортів РФ на Донбасі

Фото: Євросоюз (European Parliament)

Посібник також торкнеться видачі віз жителям Донбасу з російськими паспортами

Європейський союз розробляє єдиний посібник "з ідентифікації і можливого невизнання" паспортів РФ, виданих жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України, окупованих російськими силами і проросійськими бойовиками. Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Посібник для держав-членів Євросоюзу та їхніх консульств Єврокомісія розробляє спільно з Європейською службою закордонних справ у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві.

За інформацією видання, у документі також згадується питання видачі віз, заявки на які подадуть у Росії або в Україні жителі Донбасу з паспортами РФ.

Представник Європейського Союзу підкреслив, що невизнання паспортів перебуває в компетенції держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати у спрощеному порядку російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях Донбасу, непідконтрольних Україні.

17 липня Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Україна і країни Європейського Союзу піддали роздачу паспортів РФ українцям на Донбасі гострій критиці, заявляючи про неприпустимість подібних дій.