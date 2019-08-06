Литва требует непризнания паспортов РФ жителей Донбасса в ЕС

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МИД Литвы обещает предпринять односторонние меры в случае, если не удастся добиться непризнания

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что будет добиваться того, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям Восточной Украины не признавались в масштабе Евросоюза. Об этом сообщает издание Delfi.

МИД страны заявляет, что предпримет односторонние меры в случае, если этого добиться не удастся.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областях Украины", - отметили в министерстве.

Указано, что сейчас в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику Евросоюза по непризнанию таких паспортов.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", - сообщили в литовском министерстве.

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать выданные после 24 апреля жителям Донецка и Луганска паспорта РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Отметим, Евросоюз планирует ввести новые санкции против России за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.