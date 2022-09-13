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Евросоюз проведет экстренный саммит по энергетике: что намерены принять

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Брюссель, Вторник 13 сентября 2022 16:53
Евросоюз проведет экстренный саммит по энергетике: что намерены принять Фото: Евросоюз проведет экстренный саммит по вопросам энергетики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры энергетики ЕС попытаются одобрить новые меры по снижению растущих цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в среду представит пакет мер, направленных на то, чтобы защитить отдельных лиц и предприятия от роста цен на энергию, которые вызывают рекордно высокую инфляцию.

Экстренный саммит даст странам возможность подписать предложения ЕС и преодолеть разногласия в отношении наилучшего способа преодоления кризиса.

Проект предложений Еврокомиссии предусматривает введение налога на непредвиденную прибыль нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний, полученную от резкого роста цен на энергоносители в 2022 финансовом году. Сбор составит 33% от избыточной прибыли компаний.

Страны также должны будут сократить потребление электроэнергии на 5% в часы, когда цены на электроэнергию достигают пика.

Ранее также сообщалось, что Еврокомиссия откажется от введения верхнего предела цен на российский газ.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 9 сентября не смогли прийти к единому мнению по лимиту цен на российский газ, однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.

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