Евросоюз проведет экстренный саммит по энергетике: что намерены принять

Министры энергетики ЕС попытаются одобрить новые меры по снижению растущих цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в среду представит пакет мер, направленных на то, чтобы защитить отдельных лиц и предприятия от роста цен на энергию, которые вызывают рекордно высокую инфляцию.

Экстренный саммит даст странам возможность подписать предложения ЕС и преодолеть разногласия в отношении наилучшего способа преодоления кризиса.

Проект предложений Еврокомиссии предусматривает введение налога на непредвиденную прибыль нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний, полученную от резкого роста цен на энергоносители в 2022 финансовом году. Сбор составит 33% от избыточной прибыли компаний.

Страны также должны будут сократить потребление электроэнергии на 5% в часы, когда цены на электроэнергию достигают пика.