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Євросоюз проведе екстрений саміт з енергетики: що хочуть прийняти

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Брюссель, Вівторок 13 вересня 2022 16:53
Євросоюз проведе екстрений саміт з енергетики: що хочуть прийняти Фото: Євросоюз проведе екстрений саміт з питань енергетики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри енергетики ЄС спробують схвалити нові заходи щодо зниження зростаючих цін на газ і електроенергію на екстреному саміті 30 Вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі в середу представить пакет заходів, спрямованих на те, щоб захистити окремих осіб і підприємства від зростання цін на енергію, які викликають рекордно високу інфляцію.

Екстрений саміт дасть країнам можливість підписати пропозиції ЄС і подолати розбіжності щодо найкращого способу подолання кризи.

Проект пропозицій Єврокомісії передбачає введення податку на непередбачений прибуток нафтових, газових, вугільних і нафтопереробних компаній, отриманий від різкого зростання цін на енергоносії в 2022 фінансовому році. Збір складе 33% від надлишкового прибутку компаній.

Країни також повинні будуть скоротити споживання електроенергії на 5% в години, коли ціни на електроенергію досягають піку.

Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія відмовиться від введення верхньої межі цін на російський газ.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 9 вересня не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ, однак Євросоюз продовжить консультації з цього питання.

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