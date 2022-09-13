Євросоюз проведе екстрений саміт з енергетики: що хочуть прийняти
Міністри енергетики ЄС спробують схвалити нові заходи щодо зниження зростаючих цін на газ і електроенергію на екстреному саміті 30 Вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі в середу представить пакет заходів, спрямованих на те, щоб захистити окремих осіб і підприємства від зростання цін на енергію, які викликають рекордно високу інфляцію.
Екстрений саміт дасть країнам можливість підписати пропозиції ЄС і подолати розбіжності щодо найкращого способу подолання кризи.
Проект пропозицій Єврокомісії передбачає введення податку на непередбачений прибуток нафтових, газових, вугільних і нафтопереробних компаній, отриманий від різкого зростання цін на енергоносії в 2022 фінансовому році. Збір складе 33% від надлишкового прибутку компаній.
Країни також повинні будуть скоротити споживання електроенергії на 5% в години, коли ціни на електроенергію досягають піку.
Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія відмовиться від введення верхньої межі цін на російський газ.
Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 9 вересня не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ, однак Євросоюз продовжить консультації з цього питання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.