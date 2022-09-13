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ЕС вряд ли ограничит цену на российский газ, - The Guardian

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 14:09
ЕС вряд ли ограничит цену на российский газ, - The Guardian Фото: ЕС отказался от потолка цен на российский газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия откажется от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении налогов на "избыточную" прибыль энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Проект постановления об "инструменте аварийного электроснабжения" не содержит ограничений на цены на российский газ или импортный газ, поскольку на прошлой неделе государства-члены не смогли договориться об ограничениях.

Ожидается, что ЕС будет взимать непредвиденные налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию в среду.

Окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения Еврокомиссии в получении достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС.

Государства-члены ЕС, которые импортируют большие объемы газа из России, в том числе Венгрия, Словакия и Австрия, высказались против потолка цен на российский газ, поскольку опасаются, что Кремль остановит все поставки газа, ввергнув их страны в рецессию. Президент России Владимир Путин уже пригрозил прекратить экспорт энергоносителей в Европу, если такой план будет согласован.

Около дюжины стран, включая Францию и Польшу, хотели бы установить верхний предел цен на весь импортируемый газ, что они считают лучшим способом сдерживания роста цен. Еврокомиссия не испытывает энтузиазма по поводу этой идеи, поскольку опасается, что ЕС проиграет странам, готовым платить больше на высококонкурентном рынке сжиженного природного газа.

Нидерланды и Дания настороженно относятся к любому ценовому пределу, в то время как Германия опасается, что ограничение цен на российский газ вызовет разногласия.

Поскольку государства-члены разделены, Комиссия, отвечающая за разработку юридических предложений ЕС, принимает меры, объединяющие клуб из 27 членов.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 9 сентября не смогли прийти к единому мнению по лимиту цен на российский газ, однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.

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