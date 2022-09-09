Министры ЕС не смогли договориться о лимите цен на российский газ, - AP

Министры энергетики стран ЕС не смогли прийти к единому мнению по лимиту цен на российский газ. Однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Сегодня прошла экстренная встреча европейских министров, которую созвала Чехия как председательствующая страна. ЕС обсудил не только возможность введения лимита, но и дальнейшие шаги.

Достичь договоренностей не удалось, однако еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что энергетический шантаж России стоит прекратить.

"РФ использовала свои поставки газа как оружие для разжигания энергетического кризиса следующей зимы, а также для того, чтобы ослабить нашу экономику и политически расколоть Европейский союз. Мы должны гарантировать, что их усилия потерпят неудачу", - заявила она.

Европейские министры предлагали различные варианты урегулирования энергетического кризиса. Некоторые считают, что стоит ввести дополнительные налоги для нефтегазовых компаний, которые значительно увеличили свою прибыль. Другие наоборот считают, что такие компании надо поддержать, чтобы они продолжили работать в сложное время.

Министры передадут свои соображения Еврокомиссии, которая на следующей неделе огласит свои предложения. После этого страны проведут оценку, и, по лучшим расчетам, решение могут принять в начале октября.

Лимит цен на газ из России

Вопрос ограничения цен на российский газ обсуждают страны группы G7 и Евросоюз. Однако решение об установлении предельной цены будет непростым, поскольку многие государства зависимы от газа из РФ.

В то же время в России уже пригрозили, что перекроют газ в Европу, если будет установлен лимит цен.

Ранее РБК-Украина объясняло, каким может быть лимит цен на российский газ, который готовят в ЕС.

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