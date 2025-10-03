У списку Медведчук. ЄС продовжив на рік антиросійські санкції за "гібридні дії"

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії у зв'язку з гібридними загрозами ще на рік, до 9 жовтня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
"Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік, до 9 жовтня 2026 року", - йдеться в заяві.
В ЄС зазначили, що обмеження продовжуються зв'язку з гібридною діяльністю Росії, зокрема маніпулювання іноземною інформацією проти ЄС, його держав-членів та партнерів.
Загалом обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Росії, як вказано, нині застосовуються до 47 фізичних і 15 юридичних осіб.
Активи зазначених осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд чи транзит через територію ЄС.
Знімок з екрана: у списку також фігурує зрадник України Віктор Медведчук
Нагадаємо, Європейський Союз планує запровадити більш жорсткі обмеження щодо Російської Федерації, що впливатимуть на три ключові сфери.
19 вересня Єврокомісія висунула на обговорення країн-членів ЄС 19-й пакет санкцій проти режиму Володимира Путіна.
Нові обмеження, зокрема, передбачають повну відмову від імпорту російського газу в країни Європи до 1 січня 2027 року.