В списке Медведчук. ЕС продлил на год антироссийские санкции за "гибридные действия"

Европейский Союз продлил санкции против России в связи с гибридными угрозами еще на год, до 9 октября 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
"Сегодня Совет (ЕС) принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года", - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что ограничения продолжаются связи с гибридной деятельностью России, в частности манипулирование иностранной информацией против ЕС, его государств-членов и партнеров.
В общем ограничительные меры, принятые в связи с дестабилизирующей деятельностью России, как указано, в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.
Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.
Снимок с экрана: в списке также фигурирует предатель Украины Виктор Медведчук
Напомним, Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.
19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.
Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.