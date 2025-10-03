В списке Медведчук. ЕС продлил на год антироссийские санкции за "гибридные действия"

"Сегодня Совет (ЕС) принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что ограничения продолжаются связи с гибридной деятельностью России, в частности манипулирование иностранной информацией против ЕС, его государств-членов и партнеров.

В общем ограничительные меры, принятые в связи с дестабилизирующей деятельностью России, как указано, в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Снимок с экрана: в списке также фигурирует предатель Украины Виктор Медведчук