Курс доллара Экономика Авто Tech

В списке Медведчук. ЕС продлил на год антироссийские санкции за "гибридные действия"

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

Европейский Союз продлил санкции против России в связи с гибридными угрозами еще на год, до 9 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

"Сегодня Совет (ЕС) принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что ограничения продолжаются связи с гибридной деятельностью России, в частности манипулирование иностранной информацией против ЕС, его государств-членов и партнеров.

В общем ограничительные меры, принятые в связи с дестабилизирующей деятельностью России, как указано, в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Снимок с экрана: в списке также фигурирует предатель Украины Виктор Медведчук

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.

19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.

Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.

