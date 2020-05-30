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Евросоюз призвал Трампа не разрывать связи с ВОЗ

Новости » Политика     30.05.2020 - 17:34
Евросоюз призвал Трампа не разрывать связи с ВОЗ
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

ЕС продолжит поддерживать деятельность ВОЗ

Европейский союз призывает американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое решение об отношениях со Всемирной организацией здравоохранения. Вчера Трамп объявил о прекращении сотрудничества с организацией.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для победы над коронавирусом ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.

"Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ - ред.)", - говорится в заявлении.

При этом, по словам Борреля, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.

Напомним, вчера Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

После этого ряд американских медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом в Соединенных Штатах.

Добавим, разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВОЗКоронавирус
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