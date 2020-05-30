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Євросоюз закликав Трампа не розривати зв'язки з ВООЗ

Новини » Політика     30.05.2020 - 17:34
Євросоюз закликав Трампа не розривати зв'язки з ВООЗ
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

ЄС продовжить підтримувати діяльність ВООЗ

Європейський союз закликає американського президента Дональда Трампа переглянути своє рішення щодо відносин зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вчора Трамп оголосив про припинення співпраці з організацією.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що для перемоги над коронавірусом ВООЗ повинна бути у стані керувати міжнародними заходами реагування на пандемію, а для цього потрібна підтримка всіх держав світу, в тому числі США.

"Необхідно уникати дій, що послаблюють міжнародні результати. В цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє оголошене рішення (про розрив відносин з ВООЗ - ред.)", - йдеться в заяві.

При цьому, за словами Борреля, Євросоюз і надалі буде продовжувати підтримку та фінансування ВООЗ.

Нагадаємо, вчора Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які спрямовувалися на її фінансування, він пообіцяв перенаправити іншим міжнародним організаціям.

Після цього низка американських медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення щодо розриву відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом у Сполучених Штатах.

Додамо, розриву відносин з ВООЗ передувала відмова Вашингтону від фінансування організації.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВООЗКоронавірус
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