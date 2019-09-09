Євросоюз не визнає "вибори" в окупованому Криму

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

"Вибори" в Криму пройшли 8 вересня

Європейський союз не визнає результати місцевих російських виборів, проведених на окупованому Кримському півострові 8 вересня. Відповідну заяву опубліковано на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Повідомляється, що Євросоюз не визнає "вибори" в Криму, оскільки не визнає анексію півострова з Росією.

"Європейський союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-які люди, обрані на Кримському півострові, які претендують на "представлення" інтересів населення Криму і Севастополя, не будуть визнаватися як представники цих територій, які належать Україні", - йдеться в повідомленні.

В заяві наголошується, що Європейський союз залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутоич заявив, що його країна незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він назвав Крим частиною території України, яку в березні 2014 Росія анексувала, що є грубим порушенням міжнародного права.

Зазначимо, на півострові пройшли "вибори" в законодавчі збори Севастополя, а також в "республіканський парламент" і 265 представницьких органів окупаційної влади. Українська прокуратура просила жителів Криму не брати участь у "виборах" на півострові.