Евросоюз пригрозил Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

Режим Александра Лукашенко задерживает правозащитников в Беларуси из-за страха перед "независимыми голосами". Эти действия белорусских властей будут иметь последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано .

"Беларусь: продолжаются аресты и обыски в отношении (правозащитного центра "Весна" - ред.), Хельсинского комитета и других НПО (неправительственных организаций - ред.)", - написал он в своем Twitter.

По его словам, режим Лукашенко боится "всех независимых голосов" и сейчас проводит "решительную атаку", чтобы заставить их замолчать.

"Наглое нарушение прав и свобод человека - это будет иметь последствия", - резюмировал Стано.