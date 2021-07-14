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Евросоюз пригрозил Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Режим Александра Лукашенко задерживает правозащитников в Беларуси из-за страха перед "независимыми голосами". Эти действия белорусских властей будут иметь последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано.

"Беларусь: продолжаются аресты и обыски в отношении (правозащитного центра "Весна" - ред.), Хельсинского комитета и других НПО (неправительственных организаций - ред.)", - написал он в своем Twitter.

По его словам, режим Лукашенко боится "всех независимых голосов" и сейчас проводит "решительную атаку", чтобы заставить их замолчать.

"Наглое нарушение прав и свобод человека - это будет иметь последствия", - резюмировал Стано.

Напомним, белорусские силовики днем 14 июля провели обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна".

После этого в рамках "уголовного дела" были задержаны глава центра Алесь Беляцкий и ряд сотрудников организации.

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