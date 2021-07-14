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Євросоюз пригрозив Лукашенку наслідками за переслідування правозахисників

Автор: Дмитрий Кузнецов

Режим Олександра Лукашенка затримує правозахисників у Білорусі через страх перед "незалежними голосами". Ці дії білоруської влади матимуть наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітера Стано.

"Білорусь: тривають арешти і обшуки щодо (правозахисного центру "Весна" - ред.), Гельсінського комітету та інших НУО (неурядових організацій - ред.)", - написав він у своєму Twitter.

За його словами, режим Лукашенка боїться " всіх незалежних голосів "і зараз проводить" рішучу атаку", щоб змусити їх замовкнути.

"Нахабне порушення прав і свобод людини - це матиме наслідки", - резюмував Стано.

Нагадаємо, білоруські силовики вдень 14 липня провели обшуки у співробітників Правозахисного центру "Весна".

Після цього в рамках "кримінальної справи" були затримані глава Центру Алесь Бєляцький і ряд співробітників організації.

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