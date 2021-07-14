В Беларуси задержали главу и сотрудников правозащитного центра "Весна"

Белорусские силовики днем 14 июля провели обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна" . После этого они, в том числе глава организации Алесь Беляцкий, были задержаны в рамках "уголовного дела".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правозащитников .

"С утра отсутствовала связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В 18:00 выяснилось, что он задержан", - говорится в сообщении организации.

Там отметили, что "уголовное дело" в отношении Алеся Беляцкого ведет главное управление Следственного комитета Беларуси.

Также в организации сообщили о задержании юриста центра Владимира Лабковича и его жены Нины, которая является исполнительным директором объединения инвесторов Angels Band. "У них трое несовершеннолетних детей", - подчеркнули в организации.

В Минске задержана правозащитница Евгения Бабаева. Ее увезли в Следственный комитет на допрос.

Все правозащитники задержаны на 72 часа в рамках "уголовного дела". Суть его не раскрывается.