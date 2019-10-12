Евросоюз предупредил США об ущербе от введения пошлин

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Еврокомиссар предупредила об ущербе для мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов

Европейский союз направил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

Сообщается, что еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем предупредила об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов. Она считает, что такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". Еврокомиссар призвала США попытаться найти "справедливый выход" из данной ситуации и как можно скорее начать переговоры, чтобы прийти к справедливому соглашению.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. Ранее некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин.

В своем письме Мальмстрем выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение", и отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Также она подчеркнула, что введение США пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

Напомним, РБК-Украина писало, что Германия обещает контрмеры ЕС на миллиардные пошлины США.