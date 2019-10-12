ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евросоюз предупредил США об ущербе от введения пошлин

Новости » Политика    12.10.2019 - 12:44
Евросоюз предупредил США об ущербе от введения пошлин
Иллюстративное фото (GettyImages)

Еврокомиссар предупредила об ущербе для мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов

Европейский союз направил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

Сообщается, что еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем предупредила об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов. Она считает, что такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". Еврокомиссар призвала США попытаться найти "справедливый выход" из данной ситуации и как можно скорее начать переговоры, чтобы прийти к справедливому соглашению.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. Ранее некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин.

В своем письме Мальмстрем выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение", и отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Также она подчеркнула, что введение США пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

Напомним, РБК-Украина писало, что Германия обещает контрмеры ЕС на миллиардные пошлины США.

Минфин США получил новые полномочия для введения санкций В США приостановили выпуск криптовалюты Telegram
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь