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Германия обещает контрмеры ЕС на миллиардные пошлины США

Новости » Промышленность    04.10.2019 - 13:04
Германия обещает контрмеры ЕС на миллиардные пошлины США
Иллюстративное фото (GettyImages)

Евросоюз может ответить контрмерами на новые пошлины США

Европейский союз (ЕС) введет контрмеры в ответ на новые пошлины на ряд европейских товаров. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, ЕС должен будет отреагировать, и, возможно, ввести карательные тарифы.

"Европейский Союз должен будет отреагировать и, получив одобрение Всемирной торговой организации, вероятно, также ввести карательные тарифы", - сказал Маас.

Его комментарии прозвучали после того, как ВТО на этой неделе постановила, что некоторые субсидии, которые страны ЕС выплачивают авиастроителям Airbus, были незаконными, давая США право реагировать с помощью тарифов на импортируемые из ЕС товары.

"Европа едина в этом вопросе. Мы, как и раньше, готовы вести переговоры о единых правилах предоставления субсидий в авиационной отрасли. Мы все еще можем предотвратить дальнейший вред", - добавил он.

Напомним, торговое представительство США сообщило о введении с 18 октября новых пошлин на ряд европейских товаров на общую стоимость в 7,5 млрд долларов.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, пошлины на 25% согласовала Всемирная торговая организация (ВТО), которая рассмотрела претензии Вашингтона к Брюсселю. Также вводятся пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере 10%.

Решение ВТО было принято после того, как Брюссель субсидировал европейский авиастроительный концерн Airbus.

РБК-Украина сообщало, что недавно правительство Китая решило снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады.

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