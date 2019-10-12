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Євросоюз попередив США про збитки від введення мит

Новини » Політика    12.10.2019 - 12:44
Євросоюз попередив США про збитки від введення мит
Ілюстративне фото (GettyImages)

Єврокомісар попередила про шкоду для світової торгівлі, який може спричинити за собою підвищення тарифів

Європейський союз направив лист США, в якому заявив про свою стурбованість у зв'язку з можливим введенням мит на товари і послуги країн ЄС. Про це повідомила в суботу газета El Pais.

Повідомляється, що єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем попередила про збитки для компаній і світової торгівлі, які може спричинити за собою підвищення тарифів. Вона вважає, що такий крок лише "поставить під загрозу робочі місця по обидві сторони Атлантики" в "делікатний момент". Єврокомісар закликала США спробувати знайти "справедливий вихід з даної ситуації і як можна швидше почати переговори, щоб прийти до справедливого угоди.

Лист було направлено представника США на торгових переговорах Роберту Лайтхайзеру. Раніше деякі члени співтовариства заявили про свою стурбованість і закликали відреагувати на можливе введення мит.

Мальмстрем висловила жаль у зв'язку з тим, що Вашингтон, "схоже, вже прийняв рішення, і зазначила, що це ускладнить врегулювання даної проблеми шляхом переговорів. Також вона підкреслила, що введення США мит "підштовхне ЄС до введення контрзаходів".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Німеччина обіцяє контрзаходи ЄС на мільярдні мита США.

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