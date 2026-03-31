Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Євросоюз повернеться до плану "А", якщо кредит для України не спрацює, - Каллас

20:13 31.03.2026 Вт
2 хв
Голова дипломатії ЄС назвала альтернативу кредиту для України на 90 млрд євро
aimg Іван Носальський
Фото: Кая Каллас, голова дипломатії ЄС (Getty Images)

Євросоюз може повернутися до обговорення "репараційного кредиту" для України, якщо виділення 90 млрд євро продовжить блокувати Угорщина.

Як передає РБК-Україна, про це глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

Читайте також: Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський

Вона нагадала, що кредит у розмірі 90 млрд євро для України, який лідери країн ЄС погодили наприкінці минулого року, був планом "Б".

"План "А" передбачав використання заморожених активів. Тому нам слід також пам'ятати: якщо план "Б" не спрацює, повернемося до плану "А". Але ми, безумовно, маємо надати Україні фінансування, необхідне для протистояння російській агресії", - зазначила Каллас.

"Репараційний кредит"

Нагадаємо, минулого року в Євросоюзі активно обговорювали ідею надання Україні "репараційного кредиту" на 210 млрд євро під заставу заморожених активів Росії.

Але узгодити таку ініціативу країнам ЄС не вдалося. Ключовою причиною стала позиція Бельгії, яка вимагала серйозних гарантій для такого рішення. У бельгійському депозитарії Euroclear зберігається велика частина заморожених активів РФ.

За інформацією The Guardian, російська розвідка намагалася залякати бельгійських чиновників, щоб ті не зважилися підтримати "репараційний кредит".

У підсумку наприкінці грудня країни ЄС вирішили виділити для України кредит на 90 млрд євро. Рішення було погоджено, але гроші так і не почали передавати. Перешкодою стало вето Угорщини на процедурне рішення, яке необхідне для надання кредиту.

Більше по темі:
ЄвросоюзРосійська ФедераціяДопомога Україні