Розвідка РФ залякує керівництво Бельгії, щоб зірвати "репараційний кредит", - ЗМІ

Російська розвідка використовує проти Бельгії тактику залякування, щоб змусити її заблокувати рішення про "репараційний кредит" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Неназвані джерела у сфері безпеки розповіли виданню, що цілеспрямований тиск чинився на ключових осіб у бельгійському депозитарії Euroclear, де зберігається велика частина заморожених активів Росії, а також на керівництво країни.

Офіційні особи вважають, що за такою кампанією стоїть військова розвідка Росії - ГРУ.

"Вони безумовно застосовували тактику залякування", - сказав The Guardian один з європейських чиновників.

За інформацією журналістів, погрози, зокрема, надходили на адресу генерального директора Euroclear Валері Урбен, а також інших високопоставлених керівників депозитарію.

"Будь-які потенційні загрози розглядаються з максимальним пріоритетом і ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади", - сказали виданню представники Euroclear.

Розслідування, опубліковане раніше цього місяця виданням EUobserver, згадувало погрози на адресу Урбен у 2024 і 2025 роках і стверджувало, що вона просила захисту у бельгійської поліції. Цю інформацію пізніше спростували.