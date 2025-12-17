Розвідка РФ залякує керівництво Бельгії, щоб зірвати "репараційний кредит", - ЗМІ
Російська розвідка використовує проти Бельгії тактику залякування, щоб змусити її заблокувати рішення про "репараційний кредит" для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Неназвані джерела у сфері безпеки розповіли виданню, що цілеспрямований тиск чинився на ключових осіб у бельгійському депозитарії Euroclear, де зберігається велика частина заморожених активів Росії, а також на керівництво країни.
Офіційні особи вважають, що за такою кампанією стоїть військова розвідка Росії - ГРУ.
"Вони безумовно застосовували тактику залякування", - сказав The Guardian один з європейських чиновників.
За інформацією журналістів, погрози, зокрема, надходили на адресу генерального директора Euroclear Валері Урбен, а також інших високопоставлених керівників депозитарію.
"Будь-які потенційні загрози розглядаються з максимальним пріоритетом і ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади", - сказали виданню представники Euroclear.
Розслідування, опубліковане раніше цього місяця виданням EUobserver, згадувало погрози на адресу Урбен у 2024 і 2025 роках і стверджувало, що вона просила захисту у бельгійської поліції. Цю інформацію пізніше спростували.
Бельгія проти "репараційного кредиту"
Нагадаємо, Бельгія відмовляється підтримувати "репараційний кредит" для України, доки Євросоюз не забезпечить для неї механізми захисту від можливих наслідків.
Зокрема, бельгійські чиновники переживають, що Росія потенційно може повернути собі заморожені активи через суд.
За інформацією ЗМІ, Бельгія запропонувала задіяти надзвичайний захід для того, щоб випустити спільний борг Євросоюзу для допомоги Україні.