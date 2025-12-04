Евросоюз усиливает давление на Россию: 20-й пакет санкций на финальной стадии, - Вадефуль
ЕС почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России, усиливая давление на Кремль и поддерживая Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
По его словам, Евросоюз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.
"Путь возвращения России за стол переговоров абсолютно понятен. Он заключается в том, чтобы мы четко стояли за Украину и продолжали ее поддерживать. Мы вчера именно это продемонстрировали в рамках встречи министров обороны НАТО - готовность предоставлять еще большие пакеты помощи. И тот факт, что мы делаем замороженные российские активы доступными для использования, также это показывает", - сказал Вадефуль.
Он добавил, что Украину поддерживает "большая семья стран в Европе и за ее пределами".
Также министр подчеркнул, что усиление санкционного давления - это второй ключевой аспект политики ЕС в отношении РФ.
"20-й пакет санкций вскоре будет завершен", - подчеркнул Вадефуль.
По его словам, новый пакет должен усилить экономическое и политическое давление на РФ и ее союзников, с акцентом на энергетический и финансовый секторы.
Третий аспект, по словам немецкого министра, касается готовности к диалогу.
"В-третьих, готовность к диалогу - и Украина к нему готова. России за столом переговоров не хватает. Но когда-то она должна будет появиться за этим столом. Каждая война когда-то заканчивается. Мы заботимся о том, чтобы Украина завершила ее с сильной переговорной позиции", - подчеркнул он.
Ранее Еврокомиссия сообщала о намерениях ввести отдельные санкционные списки в отношении танкеров теневого флота, что может стать частью нового пакета ограничительных мер.
Санкции против России
Отметим, что Евросоюз постоянно расширяет пакет ограничительных мер против России в ответ на ее агрессию в Украине. Санкции охватывают экономические, финансовые и индивидуальные ограничения, направленные на усиление давления на Кремль и сдерживание финансирования войны.
Более того, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Кроме того, 20 октября Совет Евросоюза большинством голосов поддержал запуск механизма RePowerEU, который предусматривает поэтапный и полный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива.