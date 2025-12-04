ua en ru
Евросоюз усиливает давление на Россию: 20-й пакет санкций на финальной стадии, - Вадефуль

Евросоюз, Четверг 04 декабря 2025 13:15
UA EN RU
Евросоюз усиливает давление на Россию: 20-й пакет санкций на финальной стадии, - Вадефуль Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ЕС почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России, усиливая давление на Кремль и поддерживая Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

По его словам, Евросоюз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

"Путь возвращения России за стол переговоров абсолютно понятен. Он заключается в том, чтобы мы четко стояли за Украину и продолжали ее поддерживать. Мы вчера именно это продемонстрировали в рамках встречи министров обороны НАТО - готовность предоставлять еще большие пакеты помощи. И тот факт, что мы делаем замороженные российские активы доступными для использования, также это показывает", - сказал Вадефуль.

Он добавил, что Украину поддерживает "большая семья стран в Европе и за ее пределами".

Также министр подчеркнул, что усиление санкционного давления - это второй ключевой аспект политики ЕС в отношении РФ.

"20-й пакет санкций вскоре будет завершен", - подчеркнул Вадефуль.

По его словам, новый пакет должен усилить экономическое и политическое давление на РФ и ее союзников, с акцентом на энергетический и финансовый секторы.

Третий аспект, по словам немецкого министра, касается готовности к диалогу.

"В-третьих, готовность к диалогу - и Украина к нему готова. России за столом переговоров не хватает. Но когда-то она должна будет появиться за этим столом. Каждая война когда-то заканчивается. Мы заботимся о том, чтобы Украина завершила ее с сильной переговорной позиции", - подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия сообщала о намерениях ввести отдельные санкционные списки в отношении танкеров теневого флота, что может стать частью нового пакета ограничительных мер.

Санкции против России

Отметим, что Евросоюз постоянно расширяет пакет ограничительных мер против России в ответ на ее агрессию в Украине. Санкции охватывают экономические, финансовые и индивидуальные ограничения, направленные на усиление давления на Кремль и сдерживание финансирования войны.

Более того, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Кроме того, 20 октября Совет Евросоюза большинством голосов поддержал запуск механизма RePowerEU, который предусматривает поэтапный и полный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива.

