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Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, - Боррель

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 02:54
Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах из-за российской агрессии.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.

По его словам, есть план действий по введению так называемых зеленых коридоров для Украины.

"Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности, чтобы принять следующий урожай. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности", - отметил Боррель.

Он также заявил, что вокруг вызванных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит битва нарративов, в которой Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии - Украину, а также на Запад, который ввел санкции в ответ на российскую агрессию.

Напомним, оккупанты, кроме кражи 500 тысяч зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла и сотни килограммов овощей.

Мы также писали о том, что генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины.

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