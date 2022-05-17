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Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно, - Боррель

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Вівторок 17 травня 2022 02:54
Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковано в морських портах через російську агресію.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна.

За його словами, є план дій щодо введення так званих зелених коридорів для України.

"Ми повинні допомогти Україні продовжувати виробництво і експорт зерна. Сховища України заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності, щоб прийняти наступний урожай. Тому ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно поїздами через "коридори солідарності", - зазначив Боррель.

Він також заявив, що навколо викликаних війною продовольчої кризи і зростання цін на електроенергію відбувається битва наративів, в якій Росія намагається змістити акценти і перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який ввів санкції у відповідь на російську агресію.

Нагадаємо, окупанти, крім крадіжки 500 тисяч зернових на тимчасово окупованих територіях України, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникової олії та сотні кілограмів овочів.

Ми також писали про те, що генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в обмін на експорт зерна з України.

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