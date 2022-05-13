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Оккупанты воруют в Украине зерно, масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 12:28
Оккупанты воруют в Украине зерно, масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики Фото: заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий (АgroРolit.com)
Автор: Александр Белоус

Оккупанты, кроме кражи 500 тысяч зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей. Также они воруют у украинских аграриев сельхозтехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Оккупанты на Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжаются", - сообщил он.

По его словам в министерстве следят за ситуацией. "Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба", - отметил Высоцкий.

Он добавил, что зафиксированы факты краж и с/х техники. "Она у наших фермеров современная. По GPS можно четко отследить, что она поехала на территорию РФ и Крыма", - сообщил первый заместитель министра.

По его словам, оккупанты украли и несколько сот килограммов овощей в украинских общин, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Кроме того, у них была попытка его экспортировать. Мы через МИД Украины, благодаря международному сотрудничеству заблокировали его импорт в наши государства-партнеры. Поэтому скорее всего они его как-то внутренне будут использовать для своих целей", - сообщил Высоцкий.

Напомним, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позинич".

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Министерство аграрной политики
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