UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз погодив 10 пакет санкцій проти РФ

Фото: Євросоюз погодив 10 пакет санкцій проти РФ (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Європейський Союз посилив санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, посли країн-членів ЄС ввечері 24 лютого погодили 10 пакет обмежень.

Нові санкції зокрема посилюють експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій.

Також пакет включає "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють БПЛА, що використовує РФ.

Окрім того, санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації.

"Разом країни-члени запровадили найсильніші та наймасштабніші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначили у шведському головуванні в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше в ЄС підтримали Україну та пообіцяли нові санкції проти Росії до роковин вторгнення.

Проте, Польща не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, адже він занадто м'який. Країна пропонує додати до нього декілька пунктів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний пакет санкцій ЄС проти Росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюз