Евросоюз согласовал 10 пакет санкций против РФ

Европейский Союз ужесточил санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.
По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений.
Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.
Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.
Кроме того, санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.
"Вместе страны-члены ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.
Напомним, ранее в ЕС поддержали Украину и пообещали новые санкции против России к годовщине вторжения.
Однако Польша не удовлетворена десятым пакетом ограничений Европейского Союза, ведь он слишком мягкий. Страна предлагает добавить несколько пунктов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий пакет санкций ЕС против России можно подождать. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил страну-агрессора.
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