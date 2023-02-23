Лідери ЄС до роковин вторгнення підтримали Україну та пообіцяли нові санкції проти РФ

Лідери Європейського союзу напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення пообіцяли й надалі підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою, аж до перемоги над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів ЄС.

"Рік тому путінська Росія почала жорстоку загарбницьку війну проти України. Український народ продемонстрував неймовірну силу, захистивши свою Батьківщину та основні принципи міжнародного права від російської агресії. Вони продемонстрували рішучість у захисті демократії та свободи, стійкість перед обличчям труднощів і гідність перед обличчям злочинів Росії", - йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що український народ показав світові, що майбутнє України вирішуватимуть українці, й жодна країна не має права вторгатися або порушувати його суверенітет і територіальну цілісність.

"Ця агресія є злочином проти миру. Це порушує Статут ООН, принципи ООН і цінності людства. Ми не можемо і не повинні залишатися пасивними перед такими злочинами", - написано в документі.

Лідери ЄС зазначили, що Росія систематично атакувала мирне населення, руйнувала міста та нападала на українську ідентичність. Тому вони сповнені рішучості, щоб притягти до відповідальності всіх осіб, які скоювали або віддавали накази вчиняти військові злочини в Україні.

"Росія використовувала продовольство та енергію як зброю, створювала дуже безвідповідальні ядерні загрози та поширювала неправдиві наративи про війну. Загарбницька війна Росії та її наслідки суттєво вплинули на багато країн, зокрема через вплив на світову економіку, ціни на продовольство та товари", - йдеться у повідомленні.

У Європейському союзі переконують, що разом з партнерами діятимуть швидко й згуртовано у повній солідарності з Україною та її народом та надаватимуть фінансову, гуманітарну та військову допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Окрім цього, західні партнери пообіцяли підтримувати відновлення України, використовуючи заморожені та знерухомлені російські активи та надалі посилювати колективний тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну.

"Для цього ми приймемо десятий пакет санкцій і будемо вживати заходів проти тих, хто намагатиметься обійти заходи ЄС", - наголосили в ЄС.

Країни ЄС також зазначили, що підтримують формулу миру президента Зеленського і разом з іншими міжнародними партнерами подбають про перемогу України.

"Україна є частиною нашої європейської родини і заслуговує, щоб жити в мирі та вільно обирати свою долю. Вибором народу України є мир, демократія, верховенство права, повага до основних прав і процвітання", - зазначили лідери ЄС.