Евросоюз поддержал санкции США против России

Страны Европейского союза солидарны с Соединенными Штатами, которые ввели новые санкции против Российской Федерации . ЕС разделяют обеспокоенность американских партнеров по поводу увеличения числа злонамеренных кибердействий.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля .

"Евросоюз и его государства-члены выражают свою солидарность с Соединенными Штатами в связи с последствиями вредоносной кибероперации, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке США, была проведена Российской Федерацией. Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах - членах ЕС", - говорится в заявлении.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз разделяет обеспокоенность партнеров в связи с увеличением кибератак, которые затрагивают безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

При этом Боррель добавил, что ЕС продолжает работу над созданием программы действий по развитию ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках Организации Объединенных Наций.