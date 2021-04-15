RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Автор: РБК-Україна

Країни Європейського союзу солідарні зі Сполученими Штатами, які ввели нові санкції проти Російської Федерації. ЄС поділяють стурбованість американських партнерів з приводу збільшення числа зловмисних кибердій.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"Євросоюз та його держави-члени висловлюють свою солідарність зі Сполученими Штатами у зв'язку з наслідками шкідливої кібероперації, зокрема кібероперації SolarWinds, яка, за оцінкою США, була проведена Російською Федерацією. Це торкнулося уряду і бізнес у всьому світі, в тому числі в країнах - членах ЄС", - йдеться в заяві.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що Євросоюз поділяє стурбованість партнерів у зв'язку зі збільшенням кібератак, які зачіпають безпеку і цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

При цьому Боррель додав, що ЄС продовжує роботу над створенням програми дій з розвитку відповідальної поведінки держав у кіберпросторі в рамках Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Так, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак.

Також американські санкції наклали на фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати з США десять російських дипломатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії
Читайте також
США висилають десять російських дипломатів
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
Прогноз погоди