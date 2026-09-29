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Євросоюз переплатив за паливо 100 млрд доларів через війну США та Ірану

23:55 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Євросоюз переплатив за паливо 100 млрд доларів через війну США та Ірану Фото: країни ЄС обговорять, як підготуватися до зими (Getty Images)
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Євросоюз з моменту початку війни між США та Іраном витратив на викопне паливо на 100 млрд євро більше, ніж раніше, при тому вже обсяг імпорту.

Про це заявив комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times та інші ЗМІ.

Як пише видання, країни ЄС обговорять, як підготуватися до зими з вищими цінами на енергоносії.

У свою чергу Йоргенсен закликав країни блоку запропонувати заходи щодо скорочення попиту, продовжити наповнення газосховищ, щоб заповнення було не менше 80%, а також вживати тимчасових заходів з метою боротьби з високими цінами.

Він також сказав, що міністри енергетики держав ЄС обговорили на саміті в Дубліні питання про вивільнення стратегічних запасів нафти, що залишилися, зарезервованих на березень, щоб пом'якшити ціновий тиск у зв'язку зі зростанням цін на нафту.

"Цього року ми переплатили за енергію 100 млрд. євро, не отримавши при цьому жодної додаткової молекули газу або нафти", - заявив Йогерсен журналістам.

На цьому тлі не також наголосив на необхідності прискорити темпи електрифікації в Європі.

"Нам потрібно позбавитися цієї залежності, нам потрібно замінити викопне паливо - імпортовані, шкідливі для навколишнього середовища та дорогі молекули - енергією власного виробництва", - додав комісар ЄС.

Також два джерела FT розповіли, що Вашингтон чинить тиск на європейські країни з метою запасів із їхніх стратегічних дизельних резервів.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що оптові ціни на паливо в Європі, за якими Україна здійснює імпорт, зросли до рекордних рівнів, як мінімум, з початку 1970-х років.

Також минулого тижня була інформація, що адміністрація Трампа розглядає заборону експорту дизеля зі США на 90 днів. Якщо це станеться, це може призвести до зростання цін на дизель в Європі.

Крім того, кілька тижнів тому Reuters написало, що Євросоюз стикається з проблемами відмови від російських нафти та газу. Зокрема, країни недостатньо інвестують у диверсифікацію постачань, поновлювану енергетику та розвиток електромереж.

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