ЄС відстає від плану відмови від російських енергоносіїв: які прогнози надалі

Європейський Союз стикається з проблемами по відмові від російських нафти й газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що країни блоку недостатньо інвестують у диверсифікацію постачань, відновлювану енергетику та розвиток електромереж, заявили в Європейській рахунковій палаті.

Як відомо, ЄС поступово скорочує імпорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, санкції практично припинили імпорт російської сирої нафти морем, а частка РФ у газовому імпорті ЄС скоротилася з 45% до 12%.

Водночас аудитори вважають, що програма відмови від російських енергоносіїв "зазнає труднощів" саме в момент, коли енергетична безпека Європи знову опинилася під загрозою через ситуацію на Близькому Сході.

Європа входить у зиму з низькими запасами газу

Однією з проблем є заповнення газових сховищ перед зимою. Наразі вони заповнені приблизно на 67%, тоді як торік на аналогічному етапі цей показник становив майже 80%.

Аналітики попереджають, що така ситуація може призвести до стрибків цін на газ узимку. При цьому додатковим фактором ризику стане запланована на 1 січня 2027 року повна заборона імпорту російського скрапленого природного газу (LNG).

Європейські аудитори зазначили, що скорочення залежності від російського газу частково стало результатом не політичних заходів, а сприятливих обставин — зокрема, м'якої погоди та високих цін на енергоносії, які зменшили попит.

Тому Європейській комісії рекомендували активніше контролювати виконання плану з відмови від російської енергетики.

ЄС вклав значно менше, ніж планував

Спочатку Єврокомісія оцінювала, що для повної відмови від російських енергоносіїв знадобиться близько 300 млрд євро інвестицій. Ці кошти передбачалося забезпечити з бюджету ЄС.

Однак країни блоку наразі взяли на себе зобов'язання лише щодо 54,3 млрд євро.

На думку аудиторів, це може свідчити або про те, що початкову потребу в інвестиціях було неправильно оцінено, або про те, що держави ЄС не можуть належним чином реалізувати заплановані заходи.

У Єврокомісії заявили, що дії та фінансування ЄС вже сприяли прискоренню розвитку відновлюваної енергетики та різкому скороченню імпорту російського газу.

"Комісія врахує рекомендації Європейської рахункової палати", - заявив представник ЄК.