Евросоюз переплатил за топливо 100 млрд долларов из-за войны США и Ирана
Евросоюз с момента начала войны между США и Ираном потратил на ископаемое топливо на 100 млрд евро больше, чем раньше, при том уже объеме импорта.
Об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и другие СМИ.
Как пишет издание, страны ЕС обсудят, как подготовиться к зиме с более высокими ценами на энергоносители.
В свою очередь Йоргенсен призвал страны блока предложить меры по сокращению спроса, продолжить наполнение газохранилищ, чтобы заполненность была не меньше 80%, а также применять временные меры с целью борьбы с высокими ценами.
Он также сказал, что министры энергетики государств ЕС обсудили на саммите в Дублине вопрос о высвобождении оставшихся стратегических запасов нефти, зарезервированных на март, чтобы смягчить ценовое давление в связи с ростом цен на нефть.
"В этом году мы переплатили за энергию 100 млрд евро, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти", - заявил Йогерсен журналистам.
На этом фоне не также отметил необходимость ускорить темпы электрификации в Европе.
"Нам нужно избавиться от этой зависимости, нам нужно заменить ископаемое топливо - импортируемые, вредные для окружающей среды и дорогие молекулы - энергией собственного производства", - добавил комиссар ЕС.
Также два источника FT рассказали, что Вашингтон оказывает давление на европейские страны с целью запасов из их стратегических дизельных резервов.
Что еще важно знать
Напомним, в апреле стало известно, что оптовые цены на топливо в Европе, по которым Украина осуществляет импорт, выросли до рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов.
Также на прошлой неделе была информация, что администрация Трампа рассматривает запрет экспорт дизеля из США на 90 дней. Если это произойдет, то это может привести к росту цен на дизель в Европе.
Кроме того, несколько недель назад Reuters написало, что Евросоюз сталкивается с проблемами по отказу от российских нефти и газа. В частности, страны недостаточно инвестируют в диверсификацию поставок, возобновляемую энергетику и развитие электросетей.