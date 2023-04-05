Резніков виключив мирні домовленості з Путіним: зради не буде, війна скоро закінчиться

Україна не піде на мирні домовленості з кремлівським режимом та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому війна в Україні може закінчитися цього року.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.

Глава Міноборони прокоментував нещодавні заяви президента Чехії Петра Павела про один для України шанс провести контрнаступ.

"Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона носить суб'єктивний характер, і він все одно закладає дуже корисний для нас меседж - європейські країни мають більш потужно об'єднатися та посилити допомогу Україні", - сказав Резніков.

При цьому міністр виключив можливість підписання мирних домовленостей з Росією. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не сідатиме за стіл переговорів з Володимиром Путіним.

"По-друге, український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься... Третє - парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не йтимемо на компроміси", - наголосив глава Міноборони.

Резніков заявив, що командування готове до переговорів лише на умовах України, тобто після виведення російських військ з подальшим узгодженням щодо репарацій та контрибуцій.

"Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція ми всі збігаємось, зради не буде", - додав він.

Міністр назвав війну в Україні найбільшою на планеті з часів Другої світової. Він зазначив, що зараз конфлікт переріс у війну ресурсів "західного світу проти ресурсів орків".

На його думку, війна не може тривати довго, оскільки світ пам'ятає про злочини Росії в Україні.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", - констатував Резніков.