Резніков виключив мирні домовленості з Путіним: зради не буде, війна скоро закінчиться
Україна не піде на мирні домовленості з кремлівським режимом та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому війна в Україні може закінчитися цього року.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.
Глава Міноборони прокоментував нещодавні заяви президента Чехії Петра Павела про один для України шанс провести контрнаступ.
"Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона носить суб'єктивний характер, і він все одно закладає дуже корисний для нас меседж - європейські країни мають більш потужно об'єднатися та посилити допомогу Україні", - сказав Резніков.
При цьому міністр виключив можливість підписання мирних домовленостей з Росією. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не сідатиме за стіл переговорів з Володимиром Путіним.
"По-друге, український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься... Третє - парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не йтимемо на компроміси", - наголосив глава Міноборони.
Резніков заявив, що командування готове до переговорів лише на умовах України, тобто після виведення російських військ з подальшим узгодженням щодо репарацій та контрибуцій.
"Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція ми всі збігаємось, зради не буде", - додав він.
Міністр назвав війну в Україні найбільшою на планеті з часів Другої світової. Він зазначив, що зараз конфлікт переріс у війну ресурсів "західного світу проти ресурсів орків".
На його думку, війна не може тривати довго, оскільки світ пам'ятає про злочини Росії в Україні.
"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", - констатував Резніков.
Нагадаємо, раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що цей рік може стати для України переможним, а українці зможуть порадіти добрим новинам у середині чи другій половині 2023 року.
Також Буданов вважає, що до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої.
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