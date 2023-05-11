Зеленський вірить у перемогу України до президентських виборів у США

Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки України після президентських вибрів в США. Оскільки українці до того часу можуть перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC .

Таким чином, глава держави прокоментував питання щодо можливості втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена, який пообіцяв підтримувати Україну скільки завгодно, не буде переобрано у 2024 році.

За словами Зеленського, Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

" Хто знає, де ми будемо [коли відбудуться вибори]? Я вірю, що до того часу ми переможемо", - вважає Зеленський.

Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив у перемозі України над країною-агресором. За його словами, дата перемоги ще не відома, але це точно відбудеться.

Додамо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що вихід на кордони 1991 року - цілком досяжне завдання для України цього року.

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