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Зеленський вірить у перемогу України до президентських виборів у США

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Київ, Четвер 11 травня 2023 11:04
Зеленський вірить у перемогу України до президентських виборів у США Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки України після президентських вибрів в США. Оскільки українці до того часу можуть перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Таким чином, глава держави прокоментував питання щодо можливості втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена, який пообіцяв підтримувати Україну скільки завгодно, не буде переобрано у 2024 році.

За словами Зеленського, Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

"Хто знає, де ми будемо [коли відбудуться вибори]? Я вірю, що до того часу ми переможемо", - вважає Зеленський.

Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив у перемозі України над країною-агресором. За його словами, дата перемоги ще не відома, але це точно відбудеться.

Додамо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що вихід на кордони 1991 року - цілком досяжне завдання для України цього року.

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