ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евросоюз и Китай хотят реформировать международные институты

Новости » Политика    26.03.2019 - 21:12
Евросоюз и Китай хотят реформировать международные институты
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

ЕС и КНР хотят реформировать Всемирную торговую организацию, а также механизмы в рамках Парижского соглашения по климату

Европейский союз и Китай хотят реформировать международные институты, такие как Всемирная торговая организация, а также механизмы в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Приверженность данным целям во 26 марта выразили в рамках встречи во французской столице канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сообщается, что переговоры прошли в формате подготовки к запланированному на 9 апреля саммиту ЕС-КНР, в рамках которого будут обсуждаться перспективы соглашения о гарантиях для иностранных капиталовложений, а также вопрос открытия китайского рынка для европейских компаний.

По итогам четырехсторонней встречи в Париже Меркель и Цзиньпин выразили уверенность, что международное сотрудничество должно быть нацелено на поиск взаимовыгодных решений.

Как отмечает агентство Reuters, подобная подача явно контрастировала с позицией президента США Дональда Трампа, настроенного на торговые войны с КНР.

В то же время президент Франции предупредил, что Брюссель ожидает от китайских партнеров уважения в отношении "единства ЕС, а также тех ценностей, носителем которых он является".

Напомним, комиссар Европейского Союза по бюджету Гюнтер Эттингер выступает против перехода объектов европейской инфраструктуры под контроль Китая. 

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен отказать США в просьбе не сотрудничать с китайской компанией Huawei для внедрения сетей 5G. 

1

Европарламент поддержал отмену перевода часов Мингарелли заявил о противодействии проведению реформ в Украине
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ЕвросоюзКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь