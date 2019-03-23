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Евросоюз откажет США в просьбе по Huawei

Новости » Политика    23.03.2019 - 14:33
Евросоюз откажет США в просьбе по Huawei
Иллюстративное фото (twitter.com/VizWorld)

ЕС не откажется от продукции Huawei для внедрения сетей 5G

Европейский союз намерен отказать США в просьбе не сотрудничать с китайской компанией Huawei для внедрения сетей 5G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников Reuters, на следующей неделе еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип представит рекомендации по ужесточению контроля в области кибербезопасности. В частности, страны Евросоюза призовут усилить координацию и предоставлять больше данных по вопросам внедрения сетей 5G. При этом в Еврокомиссии не собираются отказываться от использования продукции Huawei, к чему призывали ранее США.

Также сообщается, что рекомендации, которые представит Ансип, не содержат какой-либо юридической силы, однако будут иметь политическую силу, которая может позволить документу стать закрепленной нормой в странах ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе. Компания оспаривает решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование.

В конце февраля власти США выдвинули официальные обвинения против Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанных с нарушением санкций против Ирана.

 

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