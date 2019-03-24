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В Еврокомиссии обеспокоены переходом стратегических объектов ЕС под контроль Китая

Новости » Политика    24.03.2019 - 23:17
В Еврокомиссии обеспокоены переходом стратегических объектов ЕС под контроль Китая
Фото: Гюнтер Эттингер (flickr.com/euregional)

Комиссар Евросоюза по бюджету предложил разработать механизм введения европейского права вето

Комиссар Европейского Союза по бюджету Гюнтер Эттингер выступает против перехода объектов европейской инфраструктуры под контроль Китая. Об этом он заявил в воскресенье журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Заявление Эттингера прозвучало на фоне решения Италии о расширении сотрудничества с Китаем, в том числе согласия на китайские инвестиции в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест.

"Я с беспокойством наблюдаю, как в Италии и других европейских странах элементы стратегически важной инфраструктуры - линии электропередач, автобаны или порты - попадают не в европейские, а в китайские руки", - заявил еврокомиссар.

Эттингер считает, что власти стран ЕС, допуская подобные случаи, недостаточно защищают национальные и европейские интересы, и предложил подумать над разработкой механизма европейского права вето.

"Можно подумать о введении европейского права вето или механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию", - заявил еврокомиссар.

Ранее проект поддержку Италией китайского проекта по созданию так называемого "Нового шелкового пути" раскритиковал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Напомним, Европейский союз намерен отказать США в просьбе не сотрудничать с китайской компанией Huawei для внедрения сетей 5G. 

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