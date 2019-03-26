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Євросоюз і Китай хочуть реформувати міжнародні інститути

Новини » Політика    26.03.2019 - 21:12
Євросоюз і Китай хочуть реформувати міжнародні інститути
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

ЄС і КНР хочуть реформувати Світову організацію торгівлі, а також механізми в рамках Паризького угоди по клімату

Європейський союз і Китай хочуть реформувати міжнародні інституції, такі як Всесвітня торгова організація, а також механізми в рамках Паризького угоди по клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Прихильність цим цілям у 26 березня висловили в рамках зустрічі у французькій столиці канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, голова КНР Сі Цзіньпін і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Повідомляється, що переговори пройшли у форматі підготовки до запланованого на 9 квітня саміту ЄС-КНР, в рамках якого будуть обговорюватися перспективи угоди про гарантії для іноземних капіталовкладень, а також питання відкриття китайського ринку для європейських компаній.

За підсумками чотиристоронньої зустрічі в Парижі Меркель і Цзіньпін висловили впевненість, що міжнародне співробітництво повинно бути націлене на пошук взаємовигідних рішень.

Як зазначає агентство Reuters, подібна подача явно контрастувала з позицією президента США Дональда Трампа, налаштованого на торгові війни з КНР.

У той же час президент Франції попередив, що Брюссель очікує від китайських партнерів поваги стосовно "єдності ЄС, а також тих цінностей, носієм яких він є".

Нагадаємо, комісар Європейського Союзу з бюджету Гюнтер Еттінгер виступає проти переходу об'єктів європейської інфраструктури під контроль Китаю.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз має намір відмовити США в проханні не співпрацювати з китайською компанією Huawei для впровадження мереж 5G.

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