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Евросоюз хочет воссоздать союз с США после инаугурации Байдена

Брюссель, Пятница 11 декабря 2020 12:34
Евросоюз хочет воссоздать союз с США после инаугурации Байдена
Фото: Шарль Мишель (facebook.com/CharlesMichel)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз планирует воссоздать амбициозный союз с Соединенными Штатами Америки. Реализовать союз планируют после прихода к власти Джо Байдена, который победил на выборах президента США.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил глава Совета Европы Шарль Мишель.

По его словам, выборы в США открыли новые возможности для Европейского союза.

"Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером", - заявил Мишель.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз пригласил новоизбранного президента США Джо Байдена на два саммита в первой половине 2021 года.

До этого Европейские лидеры призвали Байдена восстановить "крепкий союз" ЕС и США.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Европейский союз не может самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Для этого ЕС необходима военная помощь со стороны Соединенных Штатов.

Кроме этого сообщалось, что Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа.

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Новости Украины Политика ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиШарль Мишель

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