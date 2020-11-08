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Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, - WP

Вашингтон, Воскресенье 08 ноября 2020 08:49
Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, - WP
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Лера Полищук

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа. Это будет сделано, как только Байден вступит в должность 20 января.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, он намерен немедленно отменить запрет на иммиграцию, нацеленный на многие страны с мусульманским большинством, и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Соединенные Штаты в детстве, оставаться в стране.

Издание также отмечает, что главные советники новоизбранного президента месяцами работали над тем, как лучше всего реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу из его предвыборных обещаний, на основе которых принимать те или иные решения.

Напомним, накануне лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Кроме того, 4 ноября США официально завершили процедуру выхода из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, в конце мая Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

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Новости Украины Политика Джозеф БайденВОЗсоглашение по климату

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