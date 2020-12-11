Євросоюз хоче відновити союз з США після інавгурації Байдена

Європейський союз планує відтворити амбітний союз із Сполученими Штатами Америки. Реалізувати союз планують після приходу до влади Джо Байдена, який переміг на виборах президента США.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявив глава Ради Європи Шарль Мішель.
За його словами, вибори в США відкрили нові можливості для Європейського союзу.
"Учасники саміту заявили про намір відтворити амбітний союз з США, які є самим близьким другом і партнером", - заявив Мішель.
Раніше РБК-Україна писало, що Європейський Союз запросив новообраного президента США Джо Байдена на два саміту у першій половині 2021 року.
До цього Європейські лідери закликали Байдена відновити "міцний союз" ЄС і США.
Також генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначав, що Європейський союз не може самостійно забезпечити безпеку Європи. Для цього ЄС необхідна військова допомога з боку Сполучених Штатів.
Крім цього повідомлялося, що Байден планує видати виконавчі укази, скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа.