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ЕС планирует два саммита с Байденом в следующем году

Понедельник 30 ноября 2020 12:23
ЕС планирует два саммита с Байденом в следующем году
Фото: флаги ЕС и США (eeas.europa.eu)
Автор: Андрей Козловский

Европейский Союз пригласил новоизбранного президента США Джо Байдена на два саммиты в первой половине следующего года. Один из них виртуальный, а другой - личный.

Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщается, Европейский союз стремится создать новый альянс с США, чтобы снять напряженность, которая образовалась во времена бывшего президента Соединенных Штатов Дональда трампа, и решить проблемы с Китаем.

Также известно, что послы ЕС 27 ноября получили документ, который охватывает пять ключевых областей будущего трансатлантического сотрудничества. В частности, это борьба с пандемией COVID-19; ускорение экономического восстановления; борьба с изменением климата; поддержка многосторонности и общих ценностей; содействие миру и безопасности.

Послы обсудят план в понедельник с целью подготовки заявления к предстоящей встрече лидеров ЕС 10-11 декабря.

Напомним, Европейские лидеры призвали Байдена восстановить "крепкий союз" ЕС и США.

Также ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз не может самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Для этого ЕС необходима военная помощь со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, Байден озвучил планы, которые осуществит в первые 100 дней пребывания на посту.

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