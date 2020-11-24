ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Европейские лидеры призвали Байдена восстановить "прочный союз" ЕС и США

Брюссель, Вторник 24 ноября 2020 00:30
Европейские лидеры призвали Байдена восстановить "прочный союз" ЕС и США
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Председатель Европейского совета провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Джо Байденом. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал демократа избранным лидером Соединенных Штатов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Мишель пригласил Байдана на встречу с главами государств и правительств стран ЕС. Он призвал нового главу Белого дома восстановить "прочный союз" ЕС и США.

"Пришло время объединить усилия в борьбе против COVID-19, в вопросах климата, безопасности и мультилатерализма", - добавил глава Евросовета.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила в Twitter о разговоре с Байденом.

"Приятно поговорить с избранным президентом Джо Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало глобального партнерства между ЕС и США. Сильный Евросоюз и сильные США, работая вместе, могут формировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, мультилатерализме, солидарности и общих ценностях", - написала она.

Напомним, Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине.

Также Байден планирует выдать исполнительные указы, которые отменяют ряд распоряжений Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЕвросоюзДжозеф Байден

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь