Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії: коли його ухвалять

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Європейський Союз почав запроваджувати пакети санкцій проти країни-агресора.

Загалом вони передбачали обмеження на торгівлю та фінансові операції, заморожування активів і заборону на в’їзд для ключових російських посадовців.

Наступні західні обмеження перекрили Росії доступ до іноземних літаків та запасних частин. Через це у 2025 році російські авіабудівники змогли поставити лише один з п’ятнадцяти запланованих комерційних літаків.

Нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли:

22 банки,

чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій,

26 підприємств, пов’язаних з оборонною промисловістю та іншими ключовими секторами економіки.

Представники ЄС зазначають, що 18-й пакет є одним із найжорсткіших заходів, застосованих від початку повномасштабної війни, і підкреслюють його значення для подальшого тиску на Росію та обмеження її можливостей у стратегічних секторах.