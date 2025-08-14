RU

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России: когда его примут

Фото: заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз будет продолжать давление на Россию, уже принято 18 пакетов санкций, а 19-й планируется в следующем месяце. В ЕС уверяют, что санкции работают.

Об этом заявила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Очень четко хочу сказать: Европа будет продолжать давление на Россию", - сказала заместитель главного спикера Еврокомиссии.

Она напомнила, что Европейский Союз уже принял 18 пакетов санкций и сейчас работает над 19-м.

"Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это, собственно, тот временной горизонт, который мы имеем в виду. И, как я уже говорила, мы знаем, что санкции работают, и мы сохраним давление на Россию", - подытожила Подеста.

Санкции ЕС против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз начал вводить пакеты санкций против страны-агрессора.

В целом они предусматривали ограничения на торговлю и финансовые операции, замораживание активов и запрет на въезд для ключевых российских чиновников.

Следующие западные ограничения перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям. Поэтому в 2025 году российские авиастроители смогли поставить только один из пятнадцати запланированных коммерческих самолетов.

Недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В него вошли:

  • 22 банка,
  • четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций,
  • 26 предприятий, связанных с оборонной промышленностью и другими ключевыми секторами экономики.

Представители ЕС отмечают, что 18-й пакет является одной из самых жестких мер, примененных с начала полномасштабной войны, и подчеркивают его значение для дальнейшего давления на Россию и ограничения ее возможностей в стратегических секторах.

