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Євросоюз готовий запровадити персональні санкції проти хунти Нігеру

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Неділя 13 серпня 2023 00:05
Євросоюз готовий запровадити персональні санкції проти хунти Нігеру Фото: Євросоюз може запровадити санкції проти хунти Нігеру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз засудив переворот у Нігері та підтримав зусилля Економічної спільноти країн Західної Африки (ECOWAS) щодо вирішення кризи. Крім того, країни ЄС готові запровадити новий режим індивідуальних санкцій проти лідерів хунти.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Єврокомісії.

"Євросоюз повністю підтримує зусилля ECOWAS і готовий підтримати їх, у тому числі шляхом встановлення нового режиму індивідуальних санкцій", - йдеться у заяві Борреля, опублікованій на сайті Ради ЄС.

За його словами, країни ЄС підтримують прагнення ECOWAS вирішити кризу дипломатичним шляхом, беручи до уваги мобілізацію резервних сил. Крім того, ЄС знову засудив затримання поваленого президента Нігера Мохамеда Базума та його родини.

Переворот у Нігері

Наприкінці липня в Нігері охорона президента Базума взяла його в заручники і оголосила про повалення його уряду. Після цього керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали. За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.

Військові Нігера заявили у розмові із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.

10 серпня Західноафриканські лідери за підсумками зустрічі наказали активувати резервні сили для можливого використання проти бунтівників у Нігері.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Жозеп Боррель Евросоюз Нигер
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