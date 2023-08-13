Евросоюз готов ввести персональные санкции против хунты Нигера

Европейский союз осудил переворот в Нигере и поддержал усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по решению кризиса. Кроме того, страны ЕС готовы ввести новый режим индивидуальных санкций против лидеров хунты.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Евросоюз полностью поддерживает усилия ECOWAS и готов поддержать их, в том числе путем установления нового режима индивидуальных санкций", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

По его словам, страны ЕС поддерживают стремление ECOWAS решить кризис дипломатическим путем, принимая во внимание мобилизацию резервных сил. Кроме того, ЕС вновь осудил задержание свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи.

Переворот в Нигере

В конце июля в Нигере охрана президента Базума взяла его в заложники, и объявила о свержении его правительства. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны Западной Африки 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили. По данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Военные Нигера заявили в разговоре с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее визита в страну, что убьют захваченного в заложники президента Базума, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

10 августа Западноафриканские лидеры по итогам встречи приказали активировать резервные силы для возможного использования против мятежников в Нигере.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.