Євросоюз фінально затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
В Євросоюзі підписали документ про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але гроші виділять тільки навесні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Європарламенту Роберту Метсолу в соцмережі X.
Читайте також: Україна за крок до кредиту від МВФ: названо дату вирішального засідання
"Щойно підписала кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту", - зазначила Метсола.
Вона уточнила, що такий кредит необхідний для:
- підтримки функціонування життєво важливих державних послуг;
- збереження обороноздатності України;
- захисту загальної безпеки та свободи;
- досягнення реального та сталого миру;
- закріплення майбутнього України в Європі.
Варто зауважити, що таким чином у ЄС затвердили два з трьох основних документів, які необхідні для надання кредиту Україні. Але ще один документ, який передбачає зміни до довгострокового бюджету ЄС, блокує Угорщина.
Кредит для України на 90 млрд євро
Нагадаємо, на саміті ЄС 18-19 грудня 2025 року лідери країн блоку погодили виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Це рішення стало альтернативним "планом Б", оскільки основний варіант репараційного кредиту під заставу заморожених активів РФ не підтримала Бельгія через побоювання за власний бюджет і тиск на депозитарій Euroclear.
Новий кредит заснований на спільних запозиченнях Євросоюзу під бюджетні зобов'язання країн-членів, хоча Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій ініціативі.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна чиновник Євросоюзу, очікується, що кредит набуде чинності 27 лютого. При цьому кошти можуть виділити у другій половині березня.
Детальніше про кредит для України від Євросоюзу - в матеріалі РБК-Україна.