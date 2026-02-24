ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Євросоюз фінально затвердив кредит Україні на 90 млрд євро

Брюссель, Вівторок 24 лютого 2026 17:35
UA EN RU
Євросоюз фінально затвердив кредит Україні на 90 млрд євро Фото: чиновники ЄС затвердили кредит для України (x.com/EP_President)
Автор: Іван Носальський

В Євросоюзі підписали документ про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але гроші виділять тільки навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Європарламенту Роберту Метсолу в соцмережі X.

Читайте також: Україна за крок до кредиту від МВФ: названо дату вирішального засідання

"Щойно підписала кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту", - зазначила Метсола.

Вона уточнила, що такий кредит необхідний для:

  • підтримки функціонування життєво важливих державних послуг;
  • збереження обороноздатності України;
  • захисту загальної безпеки та свободи;
  • досягнення реального та сталого миру;
  • закріплення майбутнього України в Європі.

Варто зауважити, що таким чином у ЄС затвердили два з трьох основних документів, які необхідні для надання кредиту Україні. Але ще один документ, який передбачає зміни до довгострокового бюджету ЄС, блокує Угорщина.

Кредит для України на 90 млрд євро

Нагадаємо, на саміті ЄС 18-19 грудня 2025 року лідери країн блоку погодили виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Це рішення стало альтернативним "планом Б", оскільки основний варіант репараційного кредиту під заставу заморожених активів РФ не підтримала Бельгія через побоювання за власний бюджет і тиск на депозитарій Euroclear.

Новий кредит заснований на спільних запозиченнях Євросоюзу під бюджетні зобов'язання країн-членів, хоча Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій ініціативі.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна чиновник Євросоюзу, очікується, що кредит набуде чинності 27 лютого. При цьому кошти можуть виділити у другій половині березня.

Детальніше про кредит для України від Євросоюзу - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Європарламент Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ