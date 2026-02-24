Євросоюз фінально затвердив кредит Україні на 90 млрд євро

В Євросоюзі підписали документ про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але гроші виділять тільки навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Європарламенту Роберту Метсолу в соцмережі X .

Варто зауважити, що таким чином у ЄС затвердили два з трьох основних документів, які необхідні для надання кредиту Україні. Але ще один документ, який передбачає зміни до довгострокового бюджету ЄС, блокує Угорщина.

Вона уточнила, що такий кредит необхідний для:

"Щойно підписала кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту", - зазначила Метсола.

Кредит для України на 90 млрд євро

Нагадаємо, на саміті ЄС 18-19 грудня 2025 року лідери країн блоку погодили виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Це рішення стало альтернативним "планом Б", оскільки основний варіант репараційного кредиту під заставу заморожених активів РФ не підтримала Бельгія через побоювання за власний бюджет і тиск на депозитарій Euroclear.

Новий кредит заснований на спільних запозиченнях Євросоюзу під бюджетні зобов'язання країн-членів, хоча Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій ініціативі.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна чиновник Євросоюзу, очікується, що кредит набуде чинності 27 лютого. При цьому кошти можуть виділити у другій половині березня.

Детальніше про кредит для України від Євросоюзу - в матеріалі РБК-Україна.