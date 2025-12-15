Євросоюз близький до рішення про фінансову підтримку України на два роки, - Барро

Європейський Союз уже цього тижня може ухвалити рішення, яке забезпечить фінансову стабільність України наступні два роки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів ЄС у Брюсселі.
За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене найближчими днями під час саміту Європейської ради за участі глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС.
"Це дозволить убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж наступних двох років і поставити її у сильну позицію в той момент, коли тривають дискусії, покликані привести до миру", - наголосив Барро.
Він додав, що Україна демонструє готовність рухатися цим шляхом швидше.
Міністр також повідомив, що сьогодні в Берліні триватимуть переговори між представниками України, Європи та США.
За словами Барро, європейські країни вже продемонстрували рішучість, ухваливши наприкінці минулого тижня рішення обмежити доступ Росії до її активів, розміщених у Європі, доти, доки Москва не припинить агресію та не виплатить репарації Україні.
Окрім цього, у Брюсселі планують і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про запровадження обмежень проти дев’яти структур, причетних до обходу санкцій, включно з так званим "тіньовим флотом" і судноплавними компаніями, пов’язаними з нафтовими гігантами "Лукойл" та "Роснефть".
Також ЄС готує санкції проти 12 осіб, яких у Брюсселі називають "агентами російської дестабілізації в Європі". За словами Барро, вони відповідальні за цифрові іноземні втручання.
Серед них, зокрема, франко-російський громадянин Ксав’є Моро, якого в ЄС вважають одним із рупорів кремлівської пропаганди, а також Джон Марк Дуґґан, причетний до цифрових втручань і кампаній, викритих французькою службою Viginium.
Україна гостро потребує фінансової допомоги від західних партнерів, адже дефіцит державного бюджету оцінюється приблизно у 60 млрд доларів. Раніше лідери ЄС неодноразово підтверджували готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголошував, що Єврокомісія має якнайшвидше запропонувати варіанти фінансування, аби Україна могла продовжувати оборону та боротьбу за справедливий і сталий мир у 2026-2027 роках.
Спочатку Єврокомісія запропонувала надати Україні так званий "репараційний кредит" за рахунок заморожених російських активів. Водночас стало відомо, що у Брюсселі опрацьовують і альтернативні механізми фінансування на випадок, якщо погодити цей варіант не вдасться.
Сьогодні, 15 грудня, Європейський Союз повідомив, що запропонував два базові рішення щодо використання заморожених активів РФ для фінансової підтримки України.