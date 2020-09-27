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В Евросовете призвали Армению и Азербайджан срочно прекратить огонь

Автор: РБК-Украина

Армения и Азербайджан должны в срочном порядке прекратить боевые действия. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны вернуться к переговорам.

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Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

"Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственный путь вперед", - сказал он.

Напомним, утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян, ввел военное положение в стране.

Кроме того, Армения обвинила Азербайджан в ракетном обстреле пограничных населенных пунктов. Минобороны Азербайджана заявили, что армия не берет на прицел гражданское население, объекты и инфраструктуру.

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Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный КарабахШарль Мишель