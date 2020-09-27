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Армения заявила о ракетном обстреле пограничных городов. Азербайджан опровергает

Воскресенье 27 сентября 2020 12:53
Армения заявила о ракетном обстреле пограничных городов. Азербайджан опровергает
Фото: военные Азербайджана (flickr.com/photos/usarmyeurope_images)
Автор: РБК-Украина

Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян заявил, что Азербайджан начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов в направлении Арцаха. Он добавил, что ситуация в приграничных населенных пунктах стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает агентство Arka.

"В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе", - заявил Чобанян.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана опровергло данную информацию.

"Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - говориться в сообщении.

Напомним, 27 сентября утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян, ввел военное положение в стране.

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